Danza Oltre le Barriere 2.0 a teatro e in strada

Prende il via con un'invasione di arte performativa Danza Oltre le Barriere 2.0, la seconda edizione del cartellone di spettacoli ed eventi, attività di formazione e aggregazione e inclusione sociale realizzato dalla Fondazione Egri per la Danza in collaborazione con Das-DanzAtelierStudio e il Balletto Teatro Torino, e che animerà i quartieri della Circoscrizione 6 della Città di Torino, e non solo, fino a dicembre.

Il progetto, vincitore del bando della Città di Torino "Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo!", inaugura la programmazione con due eventi speciali: il Galà Danza Oltre le Barriere 2.0, previsto stasera alle 20.45 al Teatro Monterosa e il Défilé della Danza con le scuole di danza e le associazioni del territorio, che invaderà le strade della Circoscrizione 6 domenica 24 settembre dalle 16 a Barriera di Milano, coinvolgendo fino a duecento tra artisti, amatori e cittadini.

Il Galà, come da tradizione, riunirà sul palco diversi artisti del territorio piemontese, che condivideranno il palco del Teatro Monterosa realizzando uno spettacolo corale capace di sottolineare la vocazione aggregativa dell'evento, così come dell'intero progetto.

La preparazione ha coinvolto diverse scuole di danza del territorio, verrà infatti realizzato un percorso laboratoriale con i giovani dell'istituto comprensivo Giovanni Cena di strada San Mauro, che verranno coinvolti come attori e performer all'Intero dello spettacolo "Sette variazioni sul tema della libertà", progetto di Dora Filippone di Guitare Actuelle e coordinato da Das in collaborazione con il Balletto Teatro di Torino. Torna inoltre l'Instagram Contest #StradeInBalloTo, che il 1 ottobre vedrà cinque eventi simultanei nelle altrettante circoscrizioni della Città, mettendo in scena - e in strada - momenti performativi diffusi che saranno lo spunto per video, foto, reel da condividere sui social utilizzando l'hashtag del contest.



