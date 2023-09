'Torino dalle 8 alle 20', racconto di 4 fotografi professionisti

A cento anni dall'Esposizione internazionale di fotografia, ottica e cinematografia di Torino del maggio-giugno 1923 e in previsione della prima edizione del Festival internazionale della fotografia di Torino che si svolgerà dal 2 maggio al 2 giugno 2024, Cna Torino presenta la pubblicazione "Torino dalle 8 alle 20" con l'obiettivo di "raccontare i differenti punti di vista dei fotografi professionisti sul territorio in cui vivono e lavorano, ma anche sulle piccole imprese della manifattura e dei servizi che producono ricchezza e contribuiscono a redistribuirla".

Una narrazione sospesa tra "luci e ombre", riprendendo il titolo del primo annuario della fotografia artistica italiana, fondato proprio a Torino nel 1923 e pubblicato fino al 1934 a cura de "Il Corriere Fotografico", una delle più importanti riviste nazionali specializzate di fotografia, diretta da Stefano Bricarelli, insieme a Carlo Baravalle e Achille Bologna.

La Torino e la sua Città Metropolitana sospesa tra eccellenze e difficoltà viene raccontata da quattro fotografi, diversi per vocazione, interessi e gap generazionale, che tutti i giorni puntano il loro obiettivo sulla città e sul mondo del lavoro autonomo: sono Virgilio Ardy, Erik Castello, Michele Picardo, Guido Siviero.

"Torino dalle 8 alle 20" vuole essere il contributo di CNA Torino - l'Associazione che nel 1982-83 a Milano e a Torino, ha dato vita al sindacato nazionale dei fotografi, il Siaf - al Festival internazionale della fotografia di Torino.

Nel corso della presentazione, oggi a Palazzo Civico, Enrico Capirone, presidente di CNA Comunicazione e Terziario Avanzato di Torino ha chiesto alla Città di aprire un tavolo di lavoro con i fotografi della Cna in vista del festival della fotografia in programma dal 2 maggio al 2 giugno del prossimo anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA