Stellantis, cig a Mirafiori per Maserati e 500e

Stellantis ha comunicato ai sindacati il ricorso alla cassa integrazione a Mirafiori sui modelli Maserati e 500 elettrica per 11 giorni dal 19 ottobre al 3 novembre. I lavoratori interessati sono 1.174 della Maserati e 1.222 della 500. Lo rendono noto le rsa Fim e Uilm della carrozzeria di Mirafiori.

"Anche la produzione della 500 elettrica a Mirafiori oltre alle Maserati, per motivi di mercato, stanno avendo un calo delle produzioni. Siamo molto preoccupati. Chiederemo all'azienda, nell'incontro previsto in tempi brevi, risposte concrete e rassicuranti" commenta Rocco Cutrì, segretario generale della Fim Torino.



