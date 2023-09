Ruote nella Storia di Aci tra Vogogna e Valle Vigezzo

Torna Ruote nella Storia nei luoghi della Provincia del VCO. L'autorduno fa tappa a Vogogna e Valle Vigezzo domenica 24 settembre, organizzato da ACI Storico in stretta relazione con l'Automobile Club d'Italia e in collaborazione dell'AC Verbano Cusio Ossola presieduto da Giuseppe Zagami e diretto da Emilio Ingenito.

"Visto il successo della precedente manifestazione e visto la bellezza di questo territorio dove c'è tanto da scoprire ancora - ha sottolineato il presidente Zagami - abbiamo voluto replicare e dare la possibilità ancora una volta di unire il motorismo storico alla scoperta della bellezza paesaggistica e culturale creando quel mix perfetto che può essere prolungato per anni. Si visiteranno luoghi ricchi di storia come il castello di Vogogna e la Valle di Vigezzo conosciuta anche come la valle dei pittori. Giunto alla sua quinta edizione, Ruote nella Storia sta diventando un appuntamento consolidato nel calendario degli eventi motoristici della provincia e ne siamo orgogliosi. L'idea era di creare qualcosa che potesse valorizzare il territorio e che offrisse ai borghi del VCO momenti di meritata visibilità. E credo che ci siamo riusciti.

Dall'Ossola al Lago in questi anni abbiamo percorso centinaia di chilometri nella bellezza di luoghi apprezzatissimi. Gli equipaggi arrivano da altre Regioni d'Italia e anche dall'estero. Sono persone accomunate dal piacere di ritrovarsi con la loro bella vettura d'epoca. Faremo di tutto affinché possano portare a casa un bellissimo ricordo della giornata e, soprattutto, del Verbano Cusio Ossola".

Protagonisti dell'evento saranno gli equipaggi e le vetture d'epoca che li accompagneranno. Tra i veicoli che prenderanno parte alla manifestazione una Opel Manta Ste 2.0 del 1977, una Alfa Romeo Duetto IV Serie del 1991, una Fiat 124 Spider Sport del 1973, una Porche 911 Cabriolet del 1983, una Golf Rally del 1990 e altri modelli che hanno costruito una pagina fondamentale dell'automobilismo.

La giornata si avvale della collaborazione dell'associazione CorriAmo per un sorriso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA