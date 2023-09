Regionali: Gallo (Pd), 'auspichiamo un'alleanza con M5s'

E' partita da Piscina, nel Pinerolese, la campagna elettorale del Pd verso le Regionali in Piemonte del prossimo 9 giugno. La prima iniziativa, ospiti della consigliera Monica Canalis, ha coinvolto i 10 consiglieri regionali, guidati dal capogruppo Raffaele Gallo, i sindaci di Alessandria, Torino e Verbania, l'assessora al Turismo del Comune di Cuneo, in rappresentanza della sindaca.

"Vogliamo restituire alla nostra Regione, schiacciata dalla politica degli annunci della Giunta Cirio, un'amministrazione competitiva e in grado di rilanciarla. Il Piemonte merita di più - dice Raffaele Gallo - Abbiamo voluto coinvolgere i sindaci Pd dei comuni capoluogo, con i quali abbiamo voluto definire battaglie comuni tra locale e regionale per i prossimi mesi, raccogliere idee e sollecitazioni perché il risultato delle regionali è collettivo. Attualmente, ancora più che in passato, gli amministratori hanno un ruolo importante nel diffondere le informazioni sulla situazione regionale e sulle battaglie portate avanti dall'opposizione. I Sindaci - prosegue Gallo - hanno apprezzato e risposto positivamente al nostro invito di lavorare insieme e hanno manifestato l'esigenza di arrivare, in tempi stretti, alla scelta del candidato Presidente per iniziare la campagna elettorale".

Da Raffaele Gallo parte un appello al Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, "con il quale - sottolinea - abbiamo collaborato in questi anni, condividendo tante battaglie e opponendoci insieme a questa Giunta. Non vogliamo che il lavoro fatto insieme sia disperso e auspichiamo un'alleanza che possa consentirci di battere insieme Cirio e il centrodestra. Il gruppo M5S del Consiglio non rinneghi il lavoro fatto insieme.

Sinceramente non ne capiremmo il motivo".



