Pianezza, a Villa Lydia 8 bande con motivi d'opera e musica pop

Otto bande piemontesi in concerto in un weekend di musica e beneficienza a Pianezza, il 23 e 24 settembre, nel parco della storica Villa Lydia, seguendo un repertorio celeberrimo di motivi d'opera e di musica pop.

Il ricavato di 'Ottobande', al netto delle spese organizzative,sarà infatti devoluto a due associazioni, l'Audido - che si occupa di sostegno alla disabilità - e la Toadd, che svolge progetti di volontariato in Etiopia. Con il biglietto di ingresso al weekend di concerti, sarà inoltre possibile partecipare (su prenotazione) alle visite guidate al parco storico di Villa Lydia, organizzate con il patrocinio di Aiapp Piemonte e Valle d'Aosta, accompagnati da guide esperte.

Le bande e orchestre protagoniste sono la Wind Evergreen Band di Collegno, la Società filarmonica di Alpignano, la Filarmonica Santa Cecilia di Avigliana, la Filarmonica San Marco di Buttigliera Alta, Orchestra Fiati Collegno, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Druento, il Corpo musicale di Grugliasco, l'Orchestra Fiati Giovanni XXIII di Pianezza.

La manifestazione è realizzata in sinergia artistica con il progetto teatrale Zoran e con la partecipazione dei volontari Civess e del Click Photo Club di Pianezza. Apertura ore 13,30, inizio dei concerti, in piazza Rossi di Montelera 1, a Pianezza.

Il biglietto per due giorni costa 14 euro, per un giorno 8; ridotto fino a 14 anni a 1 euro. Un euro anche per le visite guidate al Parco storico di Villa Lydia sia sabato che domenica in due fasce orarie, alle 14.00 e alle 16.45. Prenotazione al numero: +39 3403139855.



