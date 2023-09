Malattie cardiovascolari, parte il road show della prevenzione

Con lo slogan 'Usa il cuore per mangiare meglio, essere più attivo e smettere di fumare', il 29 settembre il Piemonte celebra, insieme ad altre 16 Regioni, la Giornata Mondiale per il Cuore-World Heart Day, promossa dalla World Heart Federation con l'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 'Lorenzo Greco'. Il programma prevede un Road Show dedicato alla prevenzione delle malattie cardio-vascolari, che partirà il 29 settembre in piazza Castello dove sarà allestito, fino al 30 settembre, un villaggio con strutture per counselling e screening gratuiti, lezioni informative su come prevenire le malattie cardiovascolari e migliorare lo stile di vita. Presentando le iniziative L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi e il commissario di Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte, Carlo Picco, hanno puntato il dito sulla necessità di una maggiore prevenzione: "Si tratta di gravi patologie che sempre più interessano anche le donne - ha detto Icardi - e che spesso vedono mortalità più alte di quelle per il cancro. Per questo è fondamentale che le strutture ospedaliere e i centri con servizi per l'emodinamica siano diffusi in modo ottimale su tutto il territorio, e proprio per questo abbiamo combattuto, con successo, negli ultimi anni per superare il limite di un centro di emodinamica ogni 500.000 abitanti".

Marcello Segre, presidente dell'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 'Lorenzo Greco', ha sottolineato come il Piemonte sia un'eccellenza in questo campo; la vicesindaca di Torino, Michela Favaro, ha annunciato che il 29 settembre anche la Mole Antonelliana si illuminerà di rosso "per contribuire a sviluppare una maggior consapevolezza dell'importanza della prevenzione". Il Villaggio del Cuore sarà poi in ottobre il 6/7 ad Alessandria, il 13/14 ad Asti, il 20/21 a Verbania; nel marzo 2024 sarà poi l'8/9 a Novara, il 15/16 a Vercelli, il 22/23 a Biella, il 29/30 a Cuneo.



