Le opere di Matteo Tampone a Domus Lascaris dal 18 settembre

Al via la mostra personale dell'artista e designer Matteo Tampone dal titolo "Percorsi temporali": l'esposizione si inserisce nella rassegna sull'arte contemporanea che il Gruppo ospita nella galleria indoor di Domus Lascaris, il palazzo razionalista nel cuore di Torino a due passi da Piazza Solferino. La mostra sarà visibile a chi percorre le vie Lascaris, Francesco D'Assisi e Dellala a partire da lunedì 18 settembre e fino al 3 dicembre 2023.

Tampone presenta una selezione di 20 opere - Abissi, Issiba, Consolidi, Maps e la collezione Reperti - realizzate con tecniche e materiali diversi, espressione della sua ricerca sui processi di ossidazione dei metalli. Elemento centrale di questa produzione è infatti la trasformazione della materia, una metamorfosi scandita dal tempo e guidata dalla natura che, con la forza dei suoi elementi, modella le geometrie e i colori delle superfici in un modo unico e del tutto casuale. "L'arte di Matteo Tampone ci proietta in una dimensione affascinante che riguarda la materia e la sua trasformazione nel tempo, un processo che è sia naturale sia artificiale. Le sue opere sono un invito a considerare gli oggetti come elementi vivi e mutabili, scoprendo la bellezza che si rivela nel cambiamento" spiega Luca Boffa, ceo del Gruppo Building.



