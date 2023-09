La prossima Biennale Tecnologia riflette sulle 'Utopie Realiste'

Un titolo che sembra un ossimoro "ma che non lo è, perché sempre il progresso è nato perché qualcuno ha pensato fuori dagli schemi a una cosa che sembrava irrealizzabile". 'Utopie Realiste', questo il "falso ossimoro" che dà il titolo alla quarta edizione di Biennale Tecnologia, la principale manifestazione europea dedicata al rapporto tra tecnologia e società, organizzata dal Politecnico di Torino e in programma dal 18 al 21 aprile con un centinaio di eventi.

Date che rappresentano la prima novità di questa edizione, con lo spostamento dall'autunno alla primavera sia per un'effettiva alternanza con Biennale Democrazia sia per cogliere in pieno l'opportunità di intercettare anche il pubblico dei turisti e delle gite scolastiche. Altra novità è proprio il coinvolgimento diretto delle scuole con l'adesione a Torino Futura che vedrà 200 studenti delle superiori di tutta Italia ospitati gratuitamente per un Campus residenziale.

Attenzione alle nuove generazioni anche con Biennale Tecnologia per le Scuole, programma sostenuto da Compagnia di San Paolo, e con il Villaggio della Tecnologia per i bambini allestito davanti al Politecnico. Altri appuntamenti sono quelli di Tecnologia Diffusa, con il coinvolgimento del territorio, Tecnologia in Piazza, con il villaggio dei team studenteschi del Poli in piazza San Carlo, e Politecnico Aperto, per far conoscere l'ateneo a tutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA