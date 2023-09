Ex portavoce di Appendino assolto dall' accusa di estorsione

È stato assolto dall'accusa di estorsione ai danni di Chiara Appendino il suo ex portavoce, Luca Pasquaretta. La sentenza è stata pronunciata oggi a Torino.

Pasquaretta è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per un peculato su una consulenza prestata per il Salone del Libro è assolto da altri capi d'accusa. Dopo la fine del suo incarico di portavoce dell'allora sindaca M5S di Torino, nell'estate del 2019 Pasquaretta avrebbe esercitato pressioni indebite per ottenere nuove collaborazioni. Appendino (oggi parlamentare) non si è costituita parte civile e al processo non ha confermato l'interpretazione dei fatti operata dalla pubblica accusa.



