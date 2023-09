Da Aci educazione stradale per bambini scuola primaria

L'Automobile Club Alessandria ha partecipato alla 3° edizione della Giornata della Sostenibilità promossa dal Gruppo Amag nella Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile. L'iniziativa ha coinvolto diversi enti locali, associazioni e organizzazioni private con numerose ed eterogenee attività.

L'AC Alessandria ha offerto ai ragazzi delle scuole primarie un'esperienza di scoperta delle regole della sicurezza stradale.

Mediante giochi di ruolo e percorsi pratici i partecipanti con l'ausilio di gimkane, giochi a quiz e lavagne didattiche sono stati accompagnati alla scoperta delle norme principali di autoprotezione per la guida in bicicletta e hanno imparato l'importanza della cooperazione tra vari utenti della strada, grazie alla professionalità di Chiara Palermo, esperta dell'Ente in materia di educazione stradale.

"Siamo orgogliosi di essere presenti in queste occasioni formative - ha dichiarato il presidente dell'automobile Club Alessandria Carlo Lastrucci - ACI è parte attiva e soggetto rilevante, per le competenze che offre sul territorio, nella promozione di una mobilità sostenibile ed inclusiva. L'Ente è inoltre proiettato alla diffusione dei valori della sicurezza stradale che saranno ribaditi nella recente riforma del codice della strada, ormai in via di definitiva attuazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA