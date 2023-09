Calcio: Juve; Allegri, 'Chiesa e Vlahovic sono recuperati'

"Vlahovic aveva un po' di mal di schiena e Chiesa un fastidio al flessore, hanno fatto un giorno di lavoro differenziato ma sono entrambi a completa disposizione": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla coppia di attaccanti.

Dopo l'infortunio di Alex Sandro viene promosso nella rosa il diciottenne olandese Huijsen: "salirà in pianta stabile con noi visto che Alex Sandro starà fuori per un po' di tempo - spiega l'allenatore - mentre domani Yildiz va a giocare con la Next Gen".



