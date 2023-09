Assicurazioni, parte il 4° master in Insurance Innovation

Parte a Torino, al Collegio Carlo Alberto, la quarta edizione del Master di secondo livello in Insurance Innovation, percorso formativo unico finalizzato a formare nuove figure professionali in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale e alle sfide di sostenibilità e innovazione del settore assicurativo. Anche il business assicurativo, infatti, richiede ormai nuove competenze e professionalità in grado di coniugare la transizione di un business centenario con il linguaggio moderno della tecnologia, della digitalizzazione e della sostenibilità.

Il master, che consente agli studenti di cogliere concrete opportunità occupazionali e di sviluppo in primarie compagnie assicurative, è promosso dal Gruppo Intesa Sanpaolo e da Reale Mutua, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e realizzato dalla Scuola di Management ed Economia dell'Università di Torino e dalla Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, in partnership con il Collegio Carlo Alberto.

Alla cerimonia di apertura, in occasione della quale i diplomandi della terza edizione hanno presentato i loro projectwork, sono intervenuti Elisa Luciano, direttrice del Master, Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Alessandro Scarfò, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Assicura, Anna Deambrosis, responsabile Change Management di Reale Group e Paolo Campolonghi, managing director del Collegio Carlo Alberto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA