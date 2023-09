Unc, 1.500 euro di spese in più nell'autunno dei piemontesi

Stangata d'autunno per i conti dei piemontesi, con un aggravio di spese stimato in 1.500 euro per ogni famiglia. E' il calcolo fatto da uno studio dell'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale consumatori (Unc). "L'autunno ormai alle porte - spiega - si prospetta come una spada di Damocle sui conti dei piemontesi: i prezzi di bollette, generi alimentari, materiali scolastici, mutui e carburanti sono destinati a salire". Secondo l'avvocato Polliotto gli aumenti comporteranno, "in media, una spesa maggiorata di 170 euro per i generi alimentari, di 90 per i kit scuola e di 105 euro per benzine e diesel. La parte più grossa spetta però ai mutui, per via di tassi sempre in rialzo, con esborsi attorno ai 1.000 euro in più rispetto al medesimo periodo dello scorso anno".

Gli aumenti non risparmiano anche il settore della ristorazione: "Colazioni, pizze e cene con gli amici, aperitivi diventano anch'essi più esosi, con un incremento di circa 30 euro in più al mese per famiglia, - conclude la presidente di Unc Piemonte - stante i listini maggiorati dai titolari dei locali pubblici alle prese con il caro energia e il caro materie prime, e la difficoltà di mantenere in equilibrio i propri bilanci già fortemente penalizzati da un triennio economicamente complesso e da scenari futuri tutt'altro che confortanti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA