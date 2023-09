Una vittima nell'incendio a Monticello d'Alba, nel Cuneese

Un uomo è morto in un incendio scatenatosi nel pomeriggio di martedì 19 settembre in un magazzino di abbigliamento e di articoli per la casa a Monticello d'Alba (Cuneo).

La vittima è il titolare dell'attività, l'Ipershop Express, con sede lungo la strada statale 231. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato solo dopo che i vigili del fuoco hanno estinto le fiamme. La moglie, intossicata dal fumo, era stata invece soccorsa e ricoverata in ospedale a Verduno.

Le operazioni hanno richiesto ore di lavoro e impegnato diverse squadre dei vigili del fuoco: sono giunti sul posto anche i tecnici dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) per rilevare eventuali inquinanti nell'aria.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.



