Tennis:Nitto Atp Finals, è già record di vendite per i biglietti

Dal 12 al 19 novembre, le Nitto ATP Finals torneranno per il terzo anno consecutivo sul prestigioso palcoscenico del 'Pala Alpitour'.

Corre la caccia ai biglietti per le prossime Nitto ATP Finals.

Al 18 settembre, la prevendita 2023 (ancora in corso) registra un incasso pari a 14.336.688,20 euro (+56% rispetto allo stesso giorno del 2022) a fronte di 118.651 tagliandi venduti. Un incasso che, con quasi due mesi di anticipo, ha già superato il totale finale della prevendita dello scorso anno, chiusa il 12 novembre 2022 a 14.306.122,00 euro. In evidente crescita anche l'appeal internazionale del torneo torinese: i tagliandi acquistati all'estero raggiungono complessivamente il 35,59% dei venduti, con un aumento di quasi 10 punti percentuali al confronto della stessa data dello scorso anno (26,96%).

La 'Pepperstone ATP Live Race To Turin' - la corsa all'ultimo e più importante torneo del calendario professionistico che coinvolge i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio della classifica mondiale - si fa quindi sempre più calda. I tornei asiatici alle porte, metteranno in palio punti pesanti e il nostro Jannik Sinner, attualmente quarto nella 'Race', è vicinissimo a staccare un pass e raggiungere il campione in carica Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, già matematicamente qualificati.

Torino si sta preparando a ospitare nuovamente la competizione: la città cambia volto grazie a una profonda brandizzazione dei suoi luoghi simbolo e una serie di iniziative di 'avvicinamento' che scandiscono il countdown che ci separa dall'atteso evento.

Tra queste, è impossibile non citare il 'Trophy Tour', l'esposizione itinerante del trofeo partita ufficialmente lo scorso 11 settembre, che tanto è stata apprezzata nelle edizioni precedenti (il calendario delle tappe del 'Trophy Tour' è in costante aggiornamento e visibile sul sito dell'evento NittoATPFinals.com).



