Schlein, Greco attaccato perché considerato non allineato

"Greco dirige il Museo Egizio con grande professionalità e competenza, portando risultati concreti. Da settimane è sotto l'attacco delle destre per un'unica ragione, non essere, secondo loro, allineato alle posizioni del governo. E' un fatto grave nel merito e nella sostanza, e tradisce la mania di controllo che ha Giorgia Meloni. Lo abbiamo visto con l'occupazione della Rai, con Inps e Inail, con il centro sperimentale di cinematografia. E' una concezione proprietaria delle istituzioni e della cultura che noi non possiamo accettare". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti alla Camera.



