Portici di Carta, a Torino due chilometri di libri

Con due chilometri di libreria lungo i portici del centro e oltre 100 appuntamenti, torna a Torino Portici di Carta, manifestazione letteraria che il 7 e l'8 ottobre trasformerà il capoluogo piemontese in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo. Questa sarà la sedicesima edizione, per la prima volta dedicata a un autore straniero, il ceco Milan Kundera recentemente scomparso, e alla sua casa editrice italiana, Adelphi. A Kundera saranno dedicati il concerto-performance che inaugurerà la manifestazione il 7 ottobre e un incontro con il suo storico traduttore Giorgio Pinotti, editor capo di Adelphi.

Fra le novità di quest'anno, la collaborazione con il Tpe, Teatro Piemonte Europa, che metterà a disposizione alcuni attori per dare voce alle pagine più significative dei romanzi che saranno presentati. Altra novità saranno le Giornate della Legalità, spazio per riflettere sulla legge e la giustizia.

Il programma, presentato oggi con un ampio parterre di interventi, spazia fra dialoghi, celebrazioni editoriali, dediche autoriali, passeggiate e degustazioni letterarie, letture, laboratori per bambini, pittura in piazza e letture ad alta voce.

Saranno accolti scrittori, editori, giornalisti, bibliotecari, insegnanti e volontari. Ci saranno 63 librerie torinesi fra indipendenti, di catena, reminder, e antiquarie, 68 case editrici e 49 espositori di libri antichi e fuori catalogo.

Sono attesi scrittori come Tiziano Scarpa, Walter Siti, Paolo Giordano, Chiara Valerio, Elena Varvello. Fra gli stranieri, il britannico Keith Kahn-Harris e il cileno Beniamin Labatut. E ci sarà anche Felicia Kingsley, l'autrice italiana di romanzi rosa Serena Artioli che ha autoprodotto il suo libro nel 2016, arrivando a vendere in Italia oltre un milione di copie.



