Nasce il polo artistico e culturale delle Rosine

L'Istituto della Rosine, opera assistenziale-religiosa torinese, inizia una nuova vita proponendosi come Polo artistico e culturale a servizio della città. Il 7 e 8 ottobre l'Istituto organizza due giorni di Open day per presentare il calendario di corsi e seminari per giovani e adulti. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.lerosine.it Il progetto riprende la tradizione di cultura, di trasmissione del sapere e di spiritualità dell'Opera nata a metà Settecento dalla intuizione della fondatrice, Madre Rosa Govone, che dedicò la sua vita alla valorizzazione della donna, anticipando di due secoli alcuni capisaldi dell'emancipazione femminile. "Se non si sogna in grande, si sta solo dormendo" è lo slogan del nuovo Polo, che nasce da un'idea del direttore generale, Massimo Striglia, e il cui coordinamento e la direzione artistica sono stati affidati all'attrice, scrittrice e drammaturga Sara D'Amario, creatrice dello slogan, che ha 30 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo e della cultura.

Nel nuovo Polo artistico sono organizzati corsi di teatro in italiano, inglese e francese per principianti e amatori di tutte le età, corsi di perfezionamento per professionisti e per chi vuole prepararsi all'ingresso nelle accademie nazionali, corsi di dizione, di calligrafia, di lingua inglese e francese, di cucito 4.0, con lezioni dedicate a riparazioni sartoriali, a creazione di accessori e al re-fashion. Sono previsti anche seminari di formazione per coloro che interagiscono con il pubblico, insegnanti, impiegati, manager, liberi professionisti, responsabili commerciali; seminari di storia del cinema; seminari di criminologia, di medicina olistica e di assistenza fiscale.



