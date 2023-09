L'omaggio alla camera ardente per il filosofo Gianni Vattimo

"Questo è un momento triste, si ricorda un uomo che ha avuto una vita così ricca ma è anche il momento di riflettere e di ricevere quella eredità spirituale e culturale che un uomo, un collega di questo livello lascia a tutti e a tutte noi". Con queste parole del rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, si è aperta questa mattina, nell'aula magna del rettorato, la Camera ardente per Gianni Vattimo, scomparso due giorni fa.

"Ricordiamo un grandissimo della scienza e della cultura - ha proseguito Geuna - un uomo che ha vissuto l'università in senso lato come la sua casa, uno scienziato di livello internazionale, un professore meraviglioso, un comunicatore che ancora oggi sarebbe innovatore". Nella camera ardente, il feretro con a lato due mazzi di rose rosse e la sua toga da docente, appoggiata su una sedia, ma anche due teche con alcuni ricordi della sua vita accademica, dal libretto con i voti degli esami alla sua tesi di laurea su 'Il concetto di fare in Aristotele'.

Molte le persone che già in mattinata sono passate per un omaggio e un ricordo, come il professor Graziano Lingua, direttore del Dipartimento di Filosofia dell'Università, il professor Maurizio Ferraris, Marco Rizzo, Franco Debenedetti e tanti amici, docenti, studenti ed ex studenti come l'ex presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia, che ricorda il suo primo esame universitario, sostenuto proprio con Vattimo.

Ad accogliere tutti c'è Simone Caminada, il compagno del filosofo.



