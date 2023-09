La Spada di luce dell'Arcangelo sulla Sacra di San Michele

Un fascio di luce di circa 3 chilometri si ergerà nel cielo, partendo dalla Sacra di San Michele, simboleggiando la spada dell'Arcangelo Michele In occasione della festa di San Michele, dal 23 settembre al 30 settembre. Un unico raggio luminoso, con inclinazione fissa di 47 gradi e puntato verso est, dove sorge il sole, dove guarda il finestrone absidale della Sacra di San Michele. Un messaggio di speranza, ma anche di unione tra i popoli. Il progetto nasce da un'idea del fotografo Franco Borrelli, che negli anni ha pubblicato diversi libri fotografici riguardanti la Sacra, ed è stato sviluppato con il light-designer Riccardo Croce e Michele Peyrani, autore del libro "21 passi con l'Arcangelo Michele".

L'obiettivo del progetto, come sottolinea il rettore Don Claudio Papa, è quello di avvicinare tutte le persone, fedeli e non fedeli, storici e curiosi, attraverso la luce, nell'ammirazione di un luogo sacro ricco di storia, architetture incomparabili e misticismo. La storia della Sacra di San Michele ha radici antichissime. Intorno al 983-987 San Giovanni Vincenzo, vescovo di Ravenna, ispirato da una visione dell'arcangelo, iniziò la costruzione della Chiesa dedicata a San Michele sul monte Pirchiriano.



