Il 55 concorso Pittaluga dedicato al chitarrista Alirio Diaz

Dal 25 al 30 settembre torna il 'Concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga - Premio Città di Alessandria', edizione 55, con la direzione artistica di Marco Tamayo. E' dedicato, quest'anno, nel centenario della nascita, ad Alirio Diaz (Carora, 12 novembre 1923 - Roma, 5 luglio 2016), chitarrista venezuelano, legato fin dall'inizio al prestigioso Concorso - di cui è stato direttore artistico per oltre 40 edizioni - e cittadino onorario dal 1983. Tra i brani d'obbligo delle eliminatorie inserito 'Seis por derecho' del compositore Antonio Lauro, eseguito innumerevoli volte e molto amato da Diaz. In finale proposta una scelta di concerti per chitarra e orchestra di compositori latino-americani, come Villa-Lobos e Ponce. Invitati a presenziare alla finale 2 figli di Diaz, Senio Diaz, vicepresidente della Fundacion 'Alirio Diaz' e fondatore del concorso omonimo, e Josy Diaz, residente in Germania.

Il brano obbligatorio per le semifinali, invece, commissionato al compositore argentino Maximo Diego Pujol. Sono 23 gli iscritti, ma solo 3 accederanno alla serata conclusiva del 30 settembre. Ospite Vera Danilina, ultima vincitrice del Premio. Previste esibizioni in centro città e al Presidio Riabilitativo Borsalino.

Il 'Pittaluga' é l'unico concorso al mondo per chitarra, membro della Wfimc-World Federation of International Music Competitions di Ginevra. Primo premio 12.000 euro; secondo 3.000; terzo 2.000.



