Allerta gialla per rischio idrogeologico in Piemonte, oggi e domani. L'ultimo bollettino Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) segnala rischi di forti temporali oggi nel Verbano e domani anche nel Biellese, Novarese e Vercellese. Interessato dal maltempo anche il settore appenninico di confine con la Liguria. Un generale miglioramento del tempo è previsto per la giornata di sabato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA