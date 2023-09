Forestali, Stefano Gerbaldo comandante di Alessandria e Asti

Il colonnello Stefano Gerbaldo ha assunto il comando dei carabinieri forestali delle province di Alessandria e Asti. Laureato in scienze forestali e ambientali, con un master in scienze della sicurezza ambientale, sposato con tre figli, proviene dal gruppo di Cuneo.

Dopo l''unificazione dei comandi di Alessandria e Asti sono tredici i nuclei sul territorio, due investigativi di polizia ambientale nei due capoluoghi di provincia, un nucleo 'Cites' in Alessandria che monitora e certifica il commercio di specie rare e protette a rischio estinzione.

Alessandrino e Astigiano sono territori assai significativi dal punto di vista ambientale, con 18 aree naturalistiche di interesse comunitario (14 ad Alessandria) cui si aggiungono gli otto parchi regionali (quattro per provincia).



