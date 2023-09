Claviere, due migranti soccorsi nella notte a quota 2mila metri

La guardia di finanza, con una squadra di soccorso alpino, è intervenuta nella notte, intorno alle 2, per soccorrere due migranti in difficoltà in località Punta la Plana, a quota 2.300 metri, nel comune di Claviere, in Alta Val di Susa (Torino), verso il confine con la Francia. Le operazioni, a cui hanno partecipato anche i tecnici del soccorso alpino piemontese, rese difficoltose per il terreno impervio, sono durate fino all'alba.

In cordata i due uomini sono stati tratti in salvo. Uno di loro era scivolato e cadendo si era procurato un trauma cranico.

Entrambi, infreddoliti a causa della pioggia, sono stati accompagnati a Claviere e affidati alle cure dei sanitari del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA