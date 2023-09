'Capodanno del Tartufo' avvia la stagione di cerca nelle Langhe

Alba e le Langhe hanno festeggiato l'avvio della stagione della cerca del Tartufo bianco con la 'Notte del debutto' con tanto di brindisi Alta Langa docg, grazie alla partnership tra il Consorzio e l'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Ospite d'eccezione Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio. L'ex portiere di Juventus, Parma ha dato il simbolico 'calcio d'inizio' con i trifolao che si sono addentrati nei boschi insieme ai loro cani, alla ricerca del prezioso fungo ipogeo.

La stagione della cerca del tartufo dura in Piemonte, per legge regionale, dal 21 settembre al 31 gennaio, "Questa quinta edizione del Capodanno del Tartufo fa da preludio alla 93ª Fiera, che dal 7 ottobre al 3 dicembre vedrà il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba divenire mèta prediletta dei tanti visitatori che arriveranno nelle nostre colline per acquistare tartufi certificati, vivendo al contempo esperienze uniche", ha spiegato Liliana Allena, presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. In questa edizione abbiamo giocato su 'Alba', come il nome della Città che al Tartufo Bianco ha dato il nome, capofila di un territorio sempre più vocato al turismo internazionale, ma Alba intesa anche come nuovo inizio: come il sole che sorge nel mattino di una nuova umanità, in cui sono i giovani a essere protagonisti, l'aurora di un futuro che vede un ritorno alle origini, a quella terra di cui il Tuber magnatum Pico è preziosa sentinella".

Con l'apertura della stagione della cerca del tartufo "parte ufficialmente il conto alla rovescia per il via alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, che si conferma un appuntamento fondamentale per la stagione turistica del Piemonte, non solo per Langhe, Roero e Monferrato, che ne sono il cuore, ma per l'intero territorio - hanno aggiunto il presidente e il vicepresidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e Fabio Carosso -. Il Tartufo e la Fiera sono infatti una straordinaria vetrina territoriale capace di attirare da ovunque turisti e appassionati grazie all'eccellenza dei nostri prodotti enogastronomici che di questa terra sono ambasciatori nel mondo".



