Alzheimer, la Fondazione Don Gnocchi amplia l'ambulatorio

Svolgere attività fisica regolarmente, seguire una dieta equilibrata e allenare la mente, mantenendola attiva: sono questi - secondo approfonditi studi scientifici, tra cui una review del 2021 - i tre fattori maggiormente in grado di ridurre il rischio di sviluppare una demenza con l'avanzare dell'età. Oggi in Piemonte i pazienti con demenza sono 90.000, di cui circa 55.000 affetti da Alzheimer.

Non esiste una cura: ecco perché è fondamentale la prevenzione.

E per mantenere la mente attiva, è necessario allenarla e stimolarla. Così dopo aver avviato qualche anno fa i corsi di memory training, aperti a tutti coloro che desiderano adottare strategie per contrastare il rallentamento e il declino delle abilità cognitive, oggi la Fondazione Don Gnocchi grazie al potenziamento della struttura con sede a Torino garantirà percorsi assistenziali multiprofessionali presso l'Ambulatorio geriatrico e di diagnosi e cura dei disturbi della memoria.

"Tutti noi - spiega Lorenzo Marchese, geriatra della Fondazione Don Gnocchi - , con l'avanzare dell'età, anche in un invecchiamento fisiologico sano, siamo esposti a un certo declino delle funzioni cognitive. Dopo i 60 anni la massa cerebrale diminuisce del 5-10% ogni dieci anni, per una perdita fisiologica di neuroni. Ma il cervello è molto simile a un muscolo: più viene utilizzato e più sviluppa maggiori potenzialità, anche in età anziana. Inoltre, un costante allenamento mentale permette di incrementare e consolidare le connessioni tra i neuroni, che con l'invecchiamento tendono a ridursi sempre più".



