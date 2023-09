Venaria Reale punta al titolo di Città europea Sport 2025

Venaria Reale, nota per la sua Reggia sabauda, punta al titolo di Città Europea dello Sport 2025. La candidatura è stata presentata oggi nella Cappella di Sant'Uberto, parte del complesso della residenza reale. Nella contesa per ottenerla, Venaria dovrà battere le candidature di Mogliano Veneto, Jesolo, Novara, Taranto, Seregno, Ascoli Piceno e Chieti. A decidere sarà la Commissione di valutazione Aces Europe, che ha già compiuto i sopralluoghi e darà il verdetto fra circa un mese.

"Sono stato nel passato vicepresidente di Aces - ha affermato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - e credo molto in questo riconoscimento. Ottenere il titolo significa riconoscere il lavoro fatto, e in Piemonte gli investimenti in ambito sportivo ci sono stati, ma significa anche difendere con più forza questo patrimonio".

"La candidatura - ha aggiunto il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi - è il punto di arrivo di un grande lavoro: la sfida non sarà facile, ma noi ci crediamo".

"Credo sia stato scelto un luogo identitario per lo sport - ha aggiunto il presidente del Consorzio delle Residenze Sabaude, Guido Curto - e penso che porterà fortuna: incrocio le dita".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA