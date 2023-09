Torna la Fiera del disco a Torino il 24 settembre

La Fiera del disco torna il 24 settembre in piazza Madama Cristina a Torino, dalle 9 alle 19, nella sua tradizionale edizione di inizio autunno. Gli appassionati di musica ritrovano a settembre non solo il ritorno al lavoro o a scuola, ma anche una autentica kermesse di musica, di tutti i periodi e in tutte le sue forme. Saranno presenti oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia (oltre a qualche straniero), per stuzzicare la curiosità di collezionisti, appassionati e semplici curiosi. Il format della Fiera del disco di Torino (dal 2002 sempre in piazza Madama Cristina) è infatti collaudato, e di successo: sono presenti "pezzi rari" per soddisfare le richieste dei collezionisti super esigenti e quelli che cercano proprio "quel disco lì" degli anni '60 o magari degli anni '80; ma anche materiale che attira chiunque sia appassionato di musica, dischi, vinile (e non solo).

Tutti i generi sono rappresentati: il rock (con gli anni '60, '70 e '80 protagonisti assoluti), la musica italiana (con autentiche rarità ad esempio di Vasco Rossi, Lucio Battisti, Franco Battiato), il jazz ed il blues, la musica etnica, l'elettronica, il metal. Ma occhio anche ad alcune pregevoli registrazioni di musica classica e alle chicche da collezionisti che riguardano prime edizioni, edizioni particolari, picture disc.

Il vinile farà come sempre la parte del leone, ma ci sarà ampio spazio anche per cd, dvd, gadget e memorabilia musicali, riviste, fanzine. E spazio anche alle case editrici indipendenti che si occupano di musica. La Fiera del disco si avvale del patrocinio della Città di Torino su proposta dell'Assessore al Commercio e della Circoscrizione 8 e si svolgerà sotto le tettoie del Mercato coperto di piazza Madama Cristina. Per chi giunge in auto possibilità di parcheggiare la vettura nel parcheggio coperto (a pagamento) proprio sotto la piazza.





