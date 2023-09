Torino: Lazaro 'tornare qui è stato semplice'

"Sono contento di essere tornato: conoscevo tutti, così come lo staff, ed è stato facile, anche perché già l'anno scorso mi sono trovato bene": così Valentino Lazaro si ripresenta da nuovo giocatore del Torino dopo l'esperienza dell'anno scorso. "Per noi è importante non fermarsi dopo una o due gare fatte bene, dobbiamo lavorare a testa bassa - aggiunge sugli obiettivi della squadra - e la stagione è lunga, abbiamo appena inizio e a febbraio-marzo parleremo di obiettivi".



