Luca Locatelli alle Gallerie d'Italia, il futuro del pianeta

Apre alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Torino la mostra "Luca Locatelli. The circle.

Soluzioni per un futuro possibile" a cura di Elisa Medde.Un percorso espositivo, con circa 70 opere tra fotografie e contributi video. La mostra, che si potrà visitare dal 21 settembre al 18 febbraio 2024, è stata realizzata col supporto specialistico della Ellen MacArthur Foundation, la maggiore fondazione al mondo impegnata a sostenere la circular economy e di cui Intesa Sanpaolo è dal 2015 l'unica istituzione finanziaria con il ruolo di strategic partner e con la collaborazione della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cariplo.

Luca Locatelli ha vinto nel 2020 il primo premio del prestigioso World Press Photo nella sezione Environment Stories e ha passato molti anni a documentare e ricercare le esperienze più significative nell'ambito della economia circolare. Su commissione di Intesa Sanpaolo il fotografo italiano ha viaggiato negli ultimi due anni attraverso l'Europa alla ricerca di pratiche e storie emblematiche e replicabili che aprissero il dibattito sulla transizione ecologica e sullo stato del pianeta.

Il risultato di questa ricerca viene mostrato in anteprima mondiale a Torino.

Le fotografie sono accompagnate da opere di data visualization statiche (infografiche) e da opere interattive realizzate per Intesa Sanpaolo da Federica Fragapane, information designer i cui progetti sono stati recentemente acquisiti dal MoMa nella sua collezione permanente. Partner fotografico del progetto è Leica.Alle



