L'Arpa presenta un laboratorio mobile all'avanguardia a Novara

Un laboratorio mobile all'avanguardia per affrontare le emergenze ambientali in dotazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) piemontese, è stato presentato questa mattina nella sede dell'ente a Novara. Un mezzo destinato al monitoraggio in tempo reale e al campionamento dei principali inquinanti emessi nel corso di eventi incidentali, quali grandi incendi o fughe di sostanze tossiche.

Il laboratorio, destinato a operare in tutta la Regione Piemonte, sarà impegnato anche nell'esercitazione prevista nella giornata di oggi nel polo chimico di Trecate nel Novarese. La simulazione riguarderà uno scenario previsto dal Piano di emergenza esterna (Pee) della raffineria Sarpom. Sarà simulato un piccolo incendio sviluppatosi da un serbatoio di petrolio greggio. Secondo Barbero, direttore generale di Arpa Piemonte, ha spiegato: "Questo è un mezzo innovativo che contiene all'interno dei sensori che consentono di misurare i parametri di qualità dell'aria con continuità e quindi di avere un quadro più coerente rispetto agli eventi incidentali, soprattutto per quegli eventi importanti rispetto ai quali abbiamo necessità di raccogliere i dati su un tempo lungo. Ora abbiamo una strumentazione in automatico che consente di acquisire i dati e anche di trasmettere da remoto. Questo strumento non si sostituisce ai metodi tradizionali ma si va ad aggiungere e consente quindi di intervenire in maniera più efficace. Per operare al meglio, abbiamo anche stretto una collaborazione con gli altri soggetti che intervengono, come i vigili del fuoco coi quali ovviamente condividiamo le informazioni ai fine di essere il più efficaci possibile nel risolvere le situazioni emergenziali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA