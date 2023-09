La solidarietà in immagini per i 30 anni del Banco alimentare

Un racconto per immagini del mondo solidale che sta dietro al Banco Alimentare, che solo nell'ultimo anno ha supportato 586 strutture caritative, assistito 109 mila 757 persone e raccolto 9.384 tonnellate di alimenti grazie al lavoro e al contributo di 19 dipendenti, 175 volontari continuativi, 144 aziende donatrici di alimenti, 330 supermercati donatori, 11 mense. A documentarlo è 'Cosa è l'uomo, perché te ne curi?', una mostra fotografica realizzata per i 30 anni del Banco Alimentare in Piemonte attraverso una sessantina di scatti del fotogiornalista torinese Daniele Solavaggione.

Allestita da oggi al 23 settembre alla Piazza dei Mestieri, a Torino, la mostra sarà poi itinerante nei 5 magazzini del Banco in Piemonte, a Moncalieri, Asti, Cuneo, Novara e Biella, con l'intenzione di portarla poi in altri spazi del territorio.

"Questa esposizione - spiega Salvatore Collarino, presidente Banco Alimentare Piemonte - nasce nel voler celebrare i nostri 30 anni in Piemonte con una mostra fotografica che non raccontasse di noi, ma che fosse una testimonianza di tutta la ricchezza dei tentativi di risposta al bisogno che questa regione e in particolare Torino esprime. Tra le 564 strutture convenzionate ne abbiamo scelte 6 che potessero mostrarci questi luoghi e queste modalità". Si tratta di Asili Notturni Umberto I, Associazione Filadelfia, Caritas di Settimo Torinese, Polo Alimentatare Barolo, Le Ali Spiegate di Bra e Moschea di Torino.





