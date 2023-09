La app per i biglietti Gtt arriva anche su Apple

Disponibile da oggi anche sui dispositivi Apple l'app di Gtt, To Move, per la vendita dei biglietti, in una versione migliorata, disponibile per ios e android, che consentirà la navigazione in quattro lingue, italiano, inglese, francese e spagnolo. La versione per Apple si differenzia esclusivamente per la modalità di validazione dei biglietti, con la generazione, per ogni biglietto scaricato, di un qr code che può essere scansionato sui mezzi avvicinando lo smartphone al lettore che si trova sotto la validatrice. In metropolitana ogni stazione dispone di due varchi a raso appositamente predisposti per la scansione del qr code.

Sui mezzi di superficie che non sono ancora dotati di validatrici di nuova generazione con lettore qr code è comunque possibile utilizzare To Move ios grazie a un sistema di autoconvalida presente nella app. Effettuare l'autoconvalida, una volta selezionato il titolo di viaggio desiderato tra i propri acquisti è sufficiente cliccare su autoconvalida, l'app poi chiederà di indicare la linea su cui si sta viaggiando e di dare conferma. Il biglietto sarà così regolarmente convalidato.

In occasione del lancio per Apple, Satispay darà un bonus di benvenuto di 5 euro a tutti coloro che si iscriveranno inserendo il codice promo Gtt. Introdotta per Android nel 2018, la app conta oggi più di 100mila download con una media di 3.600 acquisti al giorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA