Incendi boschivi: incontro regionale del Sistema Aib a Torino

Tempo di bilanci per quanto riguarda l'andamento della campagna antincendi boschivi in Piemonte, di quest'anno. La valutazione finale della stagione è stata al centro dell'incontro che si è svolto a Torino in Direzione Regionale dei Vigili dei Fuoco, a cui hanno partecipato i componenti del sistema piemontese Aib (anti-incendio boschivi), dalla Protezione Civile al corpo dei volontari.

Nel corso della riunione sono state analizzate le soluzioni adottate per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi nel corso del 2023. Sono stati messi in evidenza i fattori positivi e si è discusso delle possibili soluzioni per far crescere sempre di più la sinergia creata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA