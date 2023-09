Fondazione Cirko Vertigo, omaggio a Calvino

Prosegue, domani giovedì 21 settembre alle ore 18 a Avigliana in provincia di Torino nel suggestivo Parco Alveare Verde con la prima delle tappe post tour, il percorso per l'Italia a vocazione ambientalista promosso dalla Fondazione Cirko Vertigo in omaggio a Italo Calvino con lo spettacolo di circo contemporaneo 'Calvino 100 - In cammino sul filo delle montagne'. L'orario potrebbe subire variazioni a causa del meteo.

Ultimo appuntamento del tour il 17 settembre all'Orto Botanico di Cagliari con le 22 le tappe en plein air per lo più localizzate nei comuni montani d'Italia con una giovane compagnia di artisti di circo contemporaneo, per educare le giovani generazioni alla tutela ambientale in omaggio a Italo Calvino, per i 100 anni dalla sua nascita. Il progetto è ideato da Paolo Stratta e curato da Paolo Verri, rispettivamente direttore e presidente di Fondazione Cirko Vertigo, sostenuto come migliore progetto speciale di circo contemporaneo del 2023 dal Ministero della Cultura. A partire dal 2022 la fondazione ha inaugurato l'Accademia Cirko Vertigo, primo ente in Italia a rilasciare un diploma di laurea per Artista di Circo Contemporaneo, equipollente in Dams.

"Il cuore dell'iniziativa sta nell'attivazione delle aree interne del nostro Paese, comunità invisibili che diventano protagoniste, luoghi lontani dai percorsi turistici, il cui valore viene spesso dimenticato e che rischiano di andare perdute. All'effimero meraviglioso del circo contemporaneo si aggiunge un'attività che genera valore e lascia tracce indelebili, una proposta culturale ampia e visionaria che consegna importanti semi per le giovani generazioni" spiega Stratta. Il progetto Calvino 100 prevede 22 tappe del tour che coinvolgerà l'intera penisola, dalla Sicilia al Piemonte per concludersi in Sardegna.



