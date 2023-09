Carabinieri, il generale Gino Micale in visita a Torino

Il comandante interregionale 'Pastrengo', generale di Corpo d'Armata Gino Micale, che sovrintende ai carabinieri di Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, oggi a Torino ha incontrato i militari dell'Arma in servizio alla stazione Barriera Piacenza. "Tornare a Torino mi emoziona ogni volta. Emozioni fortissime ricordando il mio periodo di comando che ha lasciato in me una traccia indelebile sia professionale sia personale", ha commentato dopo la visita.

Il generale Micale è stato comandante della Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta per tre anni, dal 2013 al 2016. Nella visita è stato accompagnato dal generale di Brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, e dal nuovo comandante provinciale di Torino, il colonnello Roberto De Cinti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA