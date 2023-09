Un weekend per valorizzare 5 fortezze piemontesi

Aperture straordinarie con visite guidate, ma anche spettacoli teatrali. Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre cinque fortezze del Piemonte si uniranno per un weekend in un unico circuito museale e culturale diffuso.

Protagonisti di 'Forti fortissimi!' saranno Exilles (Torino), Fenestrelle (Torino), Gavi (Alessandria), Vinadio (Cuneo) e la Cittadella di Alessandria. Un ricco programma per un'iniziativa al suo esordio, presentata oggi al Grattacielo Piemonte dalla Regione e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. A coordinare la manifestazione la Fondazione Artea.

"Le fortificazioni rappresentano la nostra identità - ha spiegato l'assessore regionale alla cultura, turismo e commercio Vittoria Poggio -. Sono capsule del tempo, luoghi pedagogici che attraggono migliaia di turisti e studiosi ogni anno. Il programma unisce momenti di formazione e svago per un pubblico ampio".

"Tutti hanno il diritto di usufruire dei nostri patrimoni che sono la nostra ricchezza ricevuta in eredità e che oggi abbiamo il dovere di conservare ma soprattutto valorizzare con nuove idee come questa", aggiunge Poggio.

'Forti fortissimi!' è il primo passo, hanno evidenziato gli organizzatori, per un più ambio piano di valorizzazione culturale e di promozione turistica. "Siamo convinti che lo sviluppo generato dalla cultura sia sostenibile perché orientato al lungo periodo, al patto fra generazioni, alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse disponibili - commenta Alberto Anfossi, segretario generale della Compagnia di San Paolo - .Il piano di valorizzazione culturale e di promozione turistica del sistema delle fortificazioni piemontesi prende in considerazione proprio questi elementi e dunque ha tutto il potenziale per rivitalizzare questo nostro straordinario patrimonio".

Per Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea, "i beni e i siti storici fortificati, che nascono come dispositivi di guardia, sentinelle dei confini, possono oggi rideterminarsi, valorizzando la dimensione di cerniera con il passato e al contempo trasformarsi in veri e propri presidi culturali orientati allo sviluppo turistico e sociale".



