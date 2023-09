Riuniti archivi, on line altri mille scatti su scavi dell'Egizio

L'Archivio storico fotografico digitale del Museo Egizio si arricchisce di una parte delle collezioni fotografiche dell'Archivio di Stato di Torino, del Museo di Antropologia ed Etnografia dell'Università di Torino e del Centro di Egittologia Francesco Ballerino di Como. Si tratta di un migliaio di scatti di inizio Novecento che documentano l'attività di scavo archeologico del Museo in Egitto.

Un'acquisizione che ha l'obiettivo di sistematizzare e raccogliere in un unico spazio, digitale e accessibile gratuitamente, tutti i documenti storici e i materiali fotografici che riguardano il Museo Egizio che nel 2024 celebrerà il bicentenario. Un progetto che è in costante aggiornamento.

A portata di click gli archivisti dell'Egizio, Beppe Moiso e Tommaso Montonati, hanno ricostruito un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, fino al momento esatto in cui i reperti archeologici della collezione sono stati portati alla luce a inizio Novecento in Egitto.

L'Archivio Fotografico del Museo Egizio, che custodisce 45 mila documenti, di cui ora sono fruibili online circa 3.000 fotografie tra la fine dell'Ottocento e i primi trent'anni del Novecento. Un racconto per immagini delle Missioni Archeologiche Italiane in 14 località in Egitto dal 1903 al 1937 che portarono a Torino oltre 30.000 reperti.

"È un altro passo importante nella ricomposizione degli archivi dell'Egizio sparsi ovunque, un altro grande traguardo. I musei non sono semplici custodi del passato, ma laboratori di innovazione che cercano di fornire sempre nuove risposte e costruiscono una memoria collettiva. L'opereazione di riconnessione degli archivi fotografici si inserisce in quetso solco" sottolinea il direttore dell'Egizio Christian Greco.





