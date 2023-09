Nasce cassa solidale per i riders, concerto al Bunker

Un concerto a sostegno dei riders di Torino contro la precarietà. Si terrà sabato 7 ottobre al Bunker, in via Paganini a Torino, 'Riders in the storm" con i gruppi musicali Medusa Rimozione, Fratelli di Soledad, Arcote Project, Magazzino San Salvario, Auguri Grenk e ReelMicBoss.

L'iniziativa sarà in concomitanza con la manifestazione nazionale indetta dalla Cgil, in programma a Roma nel pomeriggio dello stesso giorno.

"Il progetto - spiega il segretario generale della Nidil Cgil Torino, Danilo Bonucci - nasce dalla necessità di dare risposte concrete ai lavoratori, alle loro esigenze quotidiane, non solo prettamente sindacali, ma che caratterizzano la loro condizione lavorativa e sociale. L'evento oltre a lanciare il progetto, sarà occasione per la nascita di una cassa di Mutua solidarietà tra riders, finanziata attraverso i fondi che riusciremo a raccogliere in quella serata. Già a metà luglio è stata avviata ufficialmente la pubblicità dell'iniziativa, utilizzando la piattaforma di crowdfounding al sito gofundme.com/f/riders-on-the-storm-torino-7-ottobre-2023. Sulla locandina è presente il Qr code che riporta al sito. La cassa sarà intitolata a Mimmo Rinaldi, un dirigente della nostra organizzazione, scomparso prematuramente".



