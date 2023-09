Marc Chagall a Palazzo Barolo dal 25 novembre

Dopo il grande successo della mostra Da Monet a Picasso, torna dal 25 novembre al 25 febbraio 2024 a Palazzo Barolo la grande arte con la mostra 'Marc Chagall. Gli stati dell'anima'.

La collezione, composta da oltre settanta opere, è a tutti gli effetti la serie più di taglio femminile del pittore, con ritratti di donne forti e valenti, che amano e sono amate. Tema dominante è quello dell'amore in tutte le sue forme e contraddizioni.

La mostra è una produzione Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams e con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.



