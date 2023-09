In Italia da turisti per vendere droga, scoperte reti di spaccio

Incensurati, giovani e sconosciuti alle forze dell'ordine. È il profilo più comune tra i 45 destinatari di misure cautelari - 31 albanesi e 14 italiani - raggiunti dai carabinieri di Cuneo nell'ambito di due vaste indagini antidroga, in corso da circa un anno sui territori di Alba e Bra, nelle Langhe e nel Roero sotto il coordinamento della procura di Asti. Molti spacciatori arrivavano in Italia dall'Albania con visto turistico e si avvicendano con altri alla scadenza del permesso.

Tra gli indagati ci sono consumatori abituali che mettevano in piedi a loro volta una piccola attività di spaccio. Ma anche alcuni insospettabili, come la coppia di Bra, marito e moglie, che nascondeva la droga fuori dalle rispettive abitazioni e poi andava a riprenderla, col figlio minore al seguito: la cocaina in questi casi veniva chiusa in barattoli e sotterrata nel terreno. I clienti venivano contattati con un generico accenno su Whatsapp per combinare lo scambio in strada, nei parchi pubblici o davanti alle scuole. C'era anche un tacito accordo per la divisione delle piazze di spaccio: i "braidesi" non si facevano vedere sul territorio del gruppo "albese" e viceversa.

Le indagini hanno coinvolto circa duecento carabinieri sono stati sequestrati 1,5 chilogrammi di cocaina, 266 grammi di marijuana e 184 di hashish. A questo si aggiungono i sequestri dopo le perquisizioni di oggi: 860 grammi di cocaina, 415 di marijuana, 8.9 kg di hashish e 600 grammi di olio di hashish.

Nelle abitazioni sono stati rinvenuti anche 12.930 euro in contanti, una pistola semiautomatica Beretta cal. 9x21 e una trentina di proiettili, oltre a tutto il materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi.



