Asean Design, obiettivo portare i gioielli piemontesi in Asia

Palatium Vetus di Alessandria ospita fino al 19 ottobre la rassegna Asean Design.

L'internazionalizzazione del gioiello di Valenza in Asia", un progetto di promozione dell'artigianato orafo sui mercati orientali che, in contemporanea, avrà una vetrina al Mao, il Museo di Arte Orientale di Torino. L'iniziativa è il risultato di un accordo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione Crt, le Camere di Commercio di Alessandria/As di Torino, la Cna Torino con Federmoda.

L'organizzazione è affidata a Clubasia, primo network che vede Camere bilaterali attive in Italia nello sviluppo dei rapporti economici con i Paesi asiatici.

Gli espositori saranno 24, di cui una decina sono artigiani orafi di Valenza che presenteranno preziosi manufatti. Saranno presenti l'Istituto d'Arte Benvenuto Cellini di Valenza e l'Istituto Orafi Ghirardi di Torino con progetti e gioielli, realizzati dagli alunni. "Il gioiello è uno dei fiori all'occhiello della manifattura piemontese, un comparto che conta 1151 imprese (di cui 173 di pura bigiotteria), con un fatturato complessivo di più di 3 miliardi di euro e un export di quasi 2 miliardi. Torino e Alessandria sono le due città simbolo dell'arte orafa piemontese," spiega il presidente di Cna Torino, Nicola Scarlatelli "E' un'ulteriore un'occasione per esporre una selezione dell'alta gioielleria valenzana, una delle eccellenze del made in Italy, ma anche per favorire l'incontro tra due culture, quella occidentale e quella orientale, ampliando la formazione dei nostri artigiani a nuove forme di artisticità, a nuove tecniche di lavorazione e di progettazione, agevolando nuovi contatti commerciali" spiega il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Luciano Mariano. "Il progetto Asean Design, frutto della sinergia tra più istituzioni, -sostiene le realtà artigiane locali attraverso nuove opportunità di crescita sui mercati internazionali, a partire da quelli asiatici", spiega il presidente della Fondazione Crt, Fabrizio Palenzona.



