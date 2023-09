Arte e scienza per il pianeta, a Camera Mandy Barker

Camera Centro Italiano per la fotografia di Torino ospita, giovedì 21 settembre alle 18.30, Mandy Barker, artista inglese pluripremiata a livello internazionale, in occasione dell'inaugurazione di Oasi iTierra! di Lavazza. In dialogo con il direttore artistico Walter Guadagnini, Barker racconterà il lavoro fotografico, riconosciuto a livello mondiale, che da oltre tredici anni conduce sui detriti plastici marini creando eleganti e suggestive composizioni che viste da vicino raccontano una scioccante realtà: l'impatto della plastica sul mondo marino e sulle barriere coralline. In collaborazione con gli scienziati, attraverso le sue fotografie l'artista mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'inquinamento da plastica negli oceani del mondo, evidenziando gli effetti nocivi sulla vita marina, sui cambiamenti climatici e, in ultima analisi, su noi stessi, inducendo lo spettatore ad agire.

L'incontro è stato organizzato in occasione della mostra Dorothea Lange. Racconti di vita e lavoro visitabile fino all'8 ottobre e in concomitanza con l'apertura al pubblico della nuova area break di Camera Oasi iTierra! di Lavazza, partner del centro fin dalla fondazione. All'interno dell'area verranno proposti prodotti sostenibili. Per ciascuna Oasi iTierra! Lavazza si impegna a piantare più di 1.000 alberi in diverse parti del mondo a supporto di progetti di riforestazione in collaborazione con Tree-Nation.



