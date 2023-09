Al via Art Site Fest tra Torino, Govone e Alessandria

Al via Art Site Fest, rassegna dedicata alle arti visive, alla narrazione e alle nuove scritture, che quest'anno giunge alla IX edizione. Per il 2023 Art Site Fest si propone come uno spazio dedicato alla riflessione sul tema dell'ambiente, del cambiamento climatico, sul senso stesso del fare arte in un mondo che chiede nuove e più efficaci chiavi di interpretazione. Un fitto calendario di performance, incontri e mostre, in diverse sedi tra Torino, Govone e Alessandria proporrà fino al 18 dicembre un percorso multidisciplinare: installazioni d'arte site specific, incontri, reading, performance, in dimore storiche, musei, musei, spazi verdi, chiese.

"Se come dice Arne Næss, Everything hangs together, allora anche le arti, la scrittura, la parola, sono determinanti nel costruire un futuro più sostenibile, sano, equo. Anzi, proprio la creatività espressa dalle giovani generazioni, può aiutarci a immaginare un mondo possibile. Una più attenta consapevolezza è urgente e necessaria. Ed è importante partire da un più profondo dibattito culturale" afferma Domenico Maria Papa, ideatore e direttore artistico di Art Site Fest. "Sosteniamo con grande piacere questa nona edizione della manifestazione di Art Site Fest, supportando così la cultura, importante motore di crescita per il Paese" commenta Virginia Antonini, direttore Sostenibilità e Comunicazione Istituzionale di Reale Group. "Un modo per scoprire e rileggere il patrimonio della Città con uno sguardo inedito. In questa prospettiva, il tema di questa edizione offrirà l'opportunità di vedere le collezioni del Museo della Frutta dalla prospettiva ecologica" ha aggiunto l'assessore comunale Chiara Foglietta..





Riproduzione riservata © Copyright ANSA