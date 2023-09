Un drappo bianco con un grosso cuore rosso disegnato come un palloncino in volo verso il cielo e la scritta "... fino a te". Così, oggi, ai cancelli della scuola per l'infanzia della parrocchia di San Francesco al Campo è stata ricordata Laura Origliasso, la bimba di 5 anni morta il 16 settembre dopo lo schianto al suolo di un velivolo delle Frecce Tricolori. Accanto al cuore rosso compaiono tanti cuoricini con i nomi dei suoi piccoli compagni.



