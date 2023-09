Parte anno scuola danza di Loredana Furno, cavaliere Repubblica

E' stata aperta la nuova stagione della Scuola di Danza e perfezionamento del Balletto teatro di Torino diretto da Loredana Furno. I corsi, che partono dall'attività di espressione corporea per i bambini dai 4 ai 6 anni fino a quelli avanzati e superiori, sono tenuti in via Cigna 5, le iscrizioni sono aperte fino alla fine di ottobre.

Proprio quest'anno, il 2 giugno, Loredana Furno ha ricevuto dal capo dello Stato Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana'. Un riconoscimento per aver internazionalizzato la danza e investito sui talenti con la sua scuola e il premio Acqui Danza.

Loredana Furno ha portato la danza italiana nel mondo; ideatrice di grandi festival di fama internazionale, ballerina e coreografa, prima ballerina al Teatro Regio per 15 anni e fondatrice di una delle principali scuole del Paese, Balletto Teatro di Torino.



