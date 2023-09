Microcar elettrica Mole Urbana raggiunge i 100 preordini

Hanno raggiunto quota cento i preordini di Mole Urbana, la microcar elettrica presentata nella sua versione definitiva a giugno al MiMo. Il quadriciclo, che ha una gamma di dodici modelli tra i quali piccoli veicoli da lavoro, è realizzata dal designer Umberto Palermo, nella fabbrica di Orbassano (Torino) appartenuta alla storica azienda Stola e poi a Blutec. Ad annunciarlo è lo stesso Palermo che oggi compie 30 anni di attività nel settore del design e 50 di età.

In questi tre decenni Palermo ha disegnato 16 fuoriserie con il marchio Mole Costruzione Artigianale e ha collaborato, nei settori dell'automobile e dell'elettrodomestico, con aziende come Ariston, Indesit, Homa, Illy, Ferrero, Piaggio, Fiat, Alfa Romeo, Donghfeng, Faw. Sergio Marchionne gli ha permesso di realizzare due one-off in coo- brandig la Fiat 124 spider Mole Costruzione Artigianale e l'Alfa Romeo 4c Mole Costruzione Artigianale.

"Oggi le opportunità non sono più quelle degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, ma da quei tempi molto è cambiato.

Il design dell'auto non deve essere solo appannaggio dei design center delle case automobilistiche. I grandi costruttori dovrebbero tornare a misurarsi con aziende e matite esterne perché è dal confronto che nasconde le icone", sottolinea Palermo. Il designer festeggerà i 30 ani di attività con una mostra in cui saranno esposti quaranta quadri realizzati dal pittore Antonio Perotti, che rappresentano alcuni prodotti e auto da lui creati.



