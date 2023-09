Grande parterre per la prima della Juive al Regio di Torino

Alla prima dello spettacolo La Juive, che apre giovedì 21 settembre la nuova stagione del Teatro Regio di Torino, ci sarà un parterre d'eccezione con rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e dell'arte. Spicca la presenza delle massime autorità religiose torinesi: il vescovo ausiliare monsignor Giraudo e il rabbino capo della comunità ebraica Ariel Finzi, richiamati dal tema dell'opera che non si rappresentava al Regio da un secolo e mezzo.

Un red carpet da grandi occasioni con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna Fulvio Macciardi, che è anche presidente dell'Anfols, la sovrintendente dell'Arena di Verona Cecilia Gasdia, i sovrintendenti dell'opera di Liegi Stefano Pace e di Digione Mattheu Dussouillez, il direttore di Opera Europa Karen Stone e il regista Marco Ponti. Attesi influencer come Silvia Caroline, i musicisti Pietro Morello e Gabriele Rossi e Ruxanda.

A fare gli onori di casa il sovrintendente del Regio Mathieu Jouvin e il sindaco Stefano Lo Russo. Sono attesi il console onorario francese Emanuele Chieli, il procuratore generale della Corte d'Appello Francesco Enrico Saluzzo,, il comandante della Legione dei Carabinieri del Piemonte e della Valle d'Aosta Antonio Di Stasio. Davanti al teatro il picchetto d'onore con militari in alta uniforme.

Saranno al Regio il presidente della Compagnia San Paolo Francesco Profumo e il segretario generale della Fondazione Crt Andrea Varese, il presidente della Reale Mutua Luigi Lana, l'assessora alla Cultura di Torino Rosanna Purchia, Michele Coppola, responsabile Cultura di Intesa Sanpaolo, principale sostenitore del Regio. Molti i rappresentanti del mondo culturale torinese: Evelina Christillin, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Enrica Pagella, Filippo Fonsatti, Paola Gribaudo, Beatrice Borgia e Paolo Manera, l'ex sovrintendente Walter Vergnano, Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano.



