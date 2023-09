Douja d'Or chiude con 11mila degustazioni e 5mila cocktail

Si è conclusa ad Asti la 57ª edizione della Douja d'Or, manifestazione dedicata al vino, diffusa per le vie del centro città. 10 giorni non stop di talk, degustazioni, masterclass, incontri, letture, musica e spettacolo. Undicimila le degustazioni registrate allo stand di Piemonte Land of Wine, 500 le etichette ospitate nell'Enoteca allestita in Comune, nella più grande enoteca di vini del Piemonte di tutta Italia con circa 2.000 bottiglie vendute.

Sono oltre 3.000 i calici serviti all'interno del cortile di Palazzo Gastaldi, presso la sede del Consorzio per la Tutela dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti Docg. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato ha servito più di 4500 calici; 3.536 gli ingressi registrati dalla Fondazione Asti Musei alle "3 mostre per un fotografo. Enzo Isaia".

Apprezzate anche le degustazioni di Vermouth. Sono stati serviti oltre 5.000 cocktail a base Vermouth, più di 2.000 degustazioni di Vermouth in purezza e 800 piattini di degustazione di salumi.



